Zo bescherm je je huisdier tegen vuurwerk: ‘Begin op tijd met voorbereiden’

Begin op tijd

Vuurwerktraining

Je kunt je huisdier laten wennen aan de harde knallen door hem te trainen. Er zijn verschillende cd's met vuurwerktraining te koop. Bolijn: ,,Je speelt heel zachtjes zo’n cd of geluidsfragment af. Leidt dan je hond of kat af met een speeltje of wat lekkers.” Elke keer dat dit goed gaat, zet je het geluid wat harder. Zo went je dier langzaam aan het geluid en maakt het hem niet meer bang. ,,Bouw dit wel langzaam op, anders werkt het averechts. Daarom is het belangrijk om ook hier echt op tijd mee te beginnen,” benadrukt de dierenarts. Het kost tijd, maar er zit een groot voordeel aan: als jouw viervoeter niet meer bang is, is het de volgende jaarwisseling ook geen gedoe meer.