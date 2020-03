Zo gaat het eraan toe achter de gesloten deuren van de spoedeisende hulp en het verpleeghuis

Regiotaxi vangt wegvallen van Brabantse buslijnen op in coronatijd

25 maart DEN BOSCH - De Regiotaxi vult in Brabant het gat op dat is ontstaan door het wegvallen van verschillende buslijnen in coronatijd. Door afspraken met de provincie kunnen reizigers voor een lager tarief gebruikmaken van de dienst. De maatregel geldt vooralsnog tot 1 juni.