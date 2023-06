Zo ging het vroeger op de Gummarusschool: de leraar noemde je ‘mesjeu’ en je kon weleens een klap krijgen

Nu al verkeerson­der­zoek naar omgeving Landal in Grotel; politiek deelt zorgen omwonenden

Ook de politiek in Gemert-Bakel maakt zich grote zorgen over mogelijke verkeersonveiligheid in het buurtschap Grotel door de bouw van Landal Grotelsche Heide. Om daar inzicht in te krijgen, moet er voor de bouw van het vakantiepark gereed is al een diepgaand verkeersonderzoek komen.