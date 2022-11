Zo houd je huilende en gespannen kinderen rustig bij het Sinterklaasjournaal: ‘Kijk het in de ochtend’

Stipt om 18.00 uur met een bord op schoot voor de televisie zitten. Gespannen wachten op nieuws over de gezonken stoomboot. Of over de rommel in het Grote Pietenhuis, waar toch niét is ingebroken. Of misschien wel? Kinderen kijken aandachtig naar misschien wel het spannendste Sinterklaasjournaal-seizoen ooit. Maar wat als dat zorgt voor huilbuien, of zelfs slaapproblemen?