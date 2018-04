Zo ligt de failliete sauna Prinsejagt in Eindhoven er tegenwoordig bij

Geluidsop­na­me ontmasker­de Brabantse terreurver­dach­ten: 'Je kunt zo gaan schieten in het consulaat'

16 april ROOSENDAAL/OUDENBOSCH – ,,Het is 500m lopen, de Turkse ambassade, daar zie ik altijd Turken naar binnen gaan, kun je zo gaan schieten of iets naar binnen gooien.” Dat valt te horen in een geluidsfragment waarop terreurverdachten Jaoaud A. en zijn vrienden uit Brabant te horen zijn.