Zo maak je van je telefoon een mobiel pinpunt en nog vijf tips voor de vrijmarkt op Koningsdag

overzicht Koningsdag in Oosterhout en kernen: lekker struinen over de vrijmarkt en veel muziek

OOSTERHOUT - Koningsdag 2023 in Oosterhout en de kernen Den Hout, Dorst en Oosteind staat in het teken van lekker struinen over de vrijmarkt tot genieten van divers vermaak en muziek. De Oranjecomités en alle andere krachten achter de organisatie heten het publiek welkom.