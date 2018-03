Zes vragen over de informateur

Wat doet een informateur?

Een informateur onderzoekt of het mogelijk is om een coalitie van partijen te vormen die ook nog eens stabiel is. ,,Een coalitie moet de rit van vier jaar wel kunnen uitzitten’’, zegt raadsgriffier Kees Adriaansen van de gemeente Woensdrecht. Het is een serieuze aangelegenheid, die bovendien steeds belangrijker wordt. Zeker wanneer er kleine partijen nodig zijn om tot een meerderheid te komen. Met de voortschrijdende versplintering en polarisering van de politiek zal dat steeds vaker het geval zijn.

Wie bepaalt er wie informateur wordt?

Dat is een afspraak die de partijen onderling maken. Het is niet vanzelfsprekend dat de grootste partij de informateur levert, al is dat vaak wel het geval.

Is een informateur onafhankelijk?

In principe staat de informateur boven de partijen. ,,Maar als de grootste partij de informateur aanwijst, dan is die meestal al goed op de hoogte van het gedachtegoed van die partij’’, zegt raadsgriffier Kees Adriaansen van de gemeente Woensdrecht. Sommige raden kiezen een informateur die ervaring heeft in hun gemeente. Die kennen de verhoudingen en worden vanwege hun kennis vertrouwd. Maar soms worden er juist buitenstaanders ingeschakeld, die geen directe band hebben met de gemeente waar ze moeten informeren. Het voordeel daarvan is dat zo’n informateur niet wordt belast met allerlei frustraties en trauma’s die de lokale politiek teisteren.

Is het werk van de informateur openbaar?

Niet per se. De meeste informateurs spreken achter gesloten deuren met de partijen om uiteindelijk met een resultaat te komen. Dat verslag wordt later in de raad besproken en dat is dan wél openbaar. Maar als een raad er geen problemen mee heeft, dan mag het hele proces van gesprekken in de openbaarheid plaats vinden. Alleen gebeurt dat zelden.

Wat gebeurt er als de informateur klaar is?

Dan ligt er een akkoord tussen de partijen die willen samenwerken en kan de formateur aan de slag. Die is meer van de poppetjes: hij zoekt uit wie wethouder wordt en met welke portefeuille. Meestal gaat de formateur wat dieper in op de details van het coalitieakkoord.

Wat is het belangrijkste karaktertrekje van een goede informateur?