Zo roei je de Aziatische hoornaar uit: Brabant wil zendertje onder reuzenwesp hangen

Eérst Den Bosch voor Vingegaard en Van Aert, ook al wachten in België en Denemarken tienduizen­den fans

DEN BOSCH - Het plan hoe de Tour de France te winnen werd eind 2016 in Den Bosch gesmeed. Nu het Jumbo-Visma gelukt is, werd dat groots gevierd op het nieuwe hoofdkwartier van de wielerploeg, ook in Den Bosch. Met iedereen die een aandeel heeft in het succes.

26 juli