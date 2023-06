‘Zo slordig: Haringvlietbrug dicht, én spoor afgesloten. Kan dat niet anders?’

Aphex Twin is al drie dagen lang aanwezig op Best Kept Secret, in ‘augmented reality’

De Britse elektronicapionier Aphex Twin sluit op zondagavond met een anderhalf uur durend optreden het hoofdpodium van Best Kept Secret af. Voordat het zover is, blijkt hij echter al drie dagen lang zijn stempel op het festival te drukken, met een virtuele aanwezigheid in zogenoemde ‘augmented reality.’ Laura Mosterd: ,,We gaan hier hard op”