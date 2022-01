Zo staat het met criminaliteit in Brabant: veel minder zakkenrollers, een stuk meer cybercrime

De politie maakt halverwege de eerste maand van het nieuwe jaar de balans op met cijfers rondom criminaliteit. Daaruit blijkt dat in Brabant veel minder zakkenrollers actief waren in 2021 dan de jaren daarvoor. Het aantal gevallen van cybercrime nam juist toe.

In de hele provincie werden in 2021 precies 111.311 misdrijven geregistreerd. Dit omvat onder andere woninginbraken, zedenmisdrijven, moorden en overvallen maar ook fraude, discriminatie, vuurwerk en winkeldiefstal. Ter vergelijking: een jaar eerder stond de teller op 118.324 misdrijven in Brabant en in 2019 op 117.236.

Minder zakkenrollerij, meer cybercrime

Het aantal registraties van zakkenrollers is vorig jaar bijna gehalveerd. In 2020 werden nog 1.088 zaken geregistreerd en in 2021 daalde dat tot 686. Ook woninginbrekers waren minder actief, want vorig jaar werden 3.744 inbraken geregistreerd tegenover 4.469 in 2020.

Cybercrime daarentegen nam flink toe. In Brabant kwamen 1.728 meldingen in de politiesystemen, terwijl dat er een jaar eerder nog 1.406 waren. Hierbij gaat het om misdaden zoals hacking en het gebruiken van ransomware, waarbij (niet-openbare) gegevens van een computer worden bemachtigd. Fraudezaken via bijvoorbeeld Marktplaats of WhatsApp krijgen andere politiecodes en vallen daarom niet onder cybercrime.

Verschuiving naar onlinecriminaliteit

Een woordvoerder van de politie meldt: ‘Er is een duidelijke verschuiving van fysieke criminaliteit naar onlinecriminaliteit. De inbreker komt niet meer bij je thuis, maar komt nu via Whatsapp of een phishingmail.’ De coronamaatregelen versterkten dit. ‘De criminaliteit bewoog mee met wat er gebeurde: iedereen was thuis, dus criminelen gingen op zoek naar andere methodes.’

Bekijk in de grafiek hieronder meer cijfers. Klik op ‘Noord-Brabant’ om een specifieke gemeente te kiezen. Om de cijfers van woninginbraken, inbraken in garages, zakkenrollerij en cybercrime te zien: klik op ‘Totaal misdrijven’.

