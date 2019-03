Zo stemde jouw gemeente in 2015

Start aanpak foute fruitbe­drij­ven: meteen 1.500 kilo cocaïne onder­schept

10:11 BREDA/KAPELLE - In de strijd tegen de alsmaar toenemende cocaïnesmokkel is de politie in West-Brabant en Zeeland deze week begonnen met een nieuwe aanpak: het controleren van 'verdachte’ fruitbedrijven, zo'n dertig in aantal. Dat leverde meteen succes op. In de haven van Antwerpen werd vrijdag 1.500 kilo cocaïne in beslag genomen in een container met bananen, bestemd voor een fruitbedrijf in Kapelle in Zeeland.