Zo verliep een nieuwe dag van boerenprotesten: van Den Bosch naar Eindhoven

Getoeter, geronk van tractormotoren en een haastig geratel van rolkofferwieltjes. Rond Eindhoven Airport loopt het verkeer gistermiddag in een paar minuten helemaal vast nadat protesterende boeren naar de luchthaven trokken. Het begint met een tractor die rond tien voor drie opstoomde naar de Luchthavenweg. Een krap half uurtje later zijn het er meer dan tien en kon niemand de parkeergarage tegenover de aankomst- en vertrekhal nog in of uit. Niet veel later staat ook de rest van het verkeer rond de luchthaven helemaal vast.

Volledig scherm Boerenprotest bij Eindhoven Airport © Bert Jansen

600 man sterk

De boeren komen uit Den Bosch. Daar stonden ze, zo'n 600 man sterk, bij het provinciehuis waar werd vergaderd over het stikstofbeleid. Volgens de boeren zijn de provinciale stikstofmaatregelen strenger dan in de rest van het land. Op grote schermen volgen ze het debat dat zich binnen ontrolt.

Volledig scherm De toespraak van Mark van den Oever was buiten op het scherm te volgen © Paul Driessen / BD

‘Vanmiddag om 14.00 uur’

Dan kondigt Mark van den Oever, voorzitter van boeren-actiegroep Farmers Defence Force, in zijn inspraakreactie, een harde actie aan. ,,Vanmiddag om 14.00 uur.” Een minuut of tien voor het zover is wordt de bestemming duidelijk: Eindhoven Airport. Vooral de jonge boeren springen hun tractor in en trekken al toeterend zuidwaarts.

Alle hens aan dek

Als blijkt dat blijkt de luchthaven de bestemming is, is het voor politie en ME alle hens aan dek. De A2-afrit naar Eindhoven Airport wordt afgesloten, ME-busjes werpen blokkades op. Voor de boeren betekent dat: uitwijken dus. De tientallen tractoren verlaten gewoon eerder de snelweg, bij afrit Best-West, om binnendoor richting het vliegveld te rijden. Een lang lint van trekker rijdt via de Ringweg richting Eindhoven Airport.

Blokkade op Erica

De ME moet razendsnel schakelen en werpt op Erica in Best een blokkade op. Even is er overleg. En dan springen de boeren weer in hun tractoren om via zandweg Zonnedauw een stuk af te snijden richting de Oirschotsedijk. Op de Spottersweg staat het inmiddels volledig vast. Als tientallen tractoren de Luchthavenweg bereiken is de chaos compleet. De boeren verlaten lachend hun tractoren: doel bereikt.

Volledig scherm De blokkade bij Erica © Bert Jansen

Voor veel reizigers is het dan spannend. De uitdijende file veegt iedereen over zijn of haar smartphone: haal ik het nog? Al vlak na het Novotel aan de snelweg springen reizigers al uit hun auto. Achterklep open, koffer eruit en rennen maar. Maar niet iedereen slaagt erin om de luchthaven op tijd te bereiken. Enkele passagiers missen hun vlucht als gevolg van de protesten. Ook voor bussen is er geen doorkomen aan.

‘We doen het netjes’

In de file wordt gemopperd, in de parkeergarage krijgen de boeren er verbaal van langs. Al ondergaan de meeste mensen de grote vertraging ogenschijnlijk gelaten. De Deurnese boer Jan van Leeuwen gaat met een blik koekjes rond. ,,We doen het netjes”, vindt hij. ,,Er wordt voor iedereen een oplossing gezocht. Voor de luchtvaart, voor de bouw. Maar niet voor ons.”

Volledig scherm De parkeergarage werd geblokkeerd © Bert Jansen

Boeren krijgen niet voor de kerst, maar pas eind januari te horen welke nieuwe stikstofmaat­regelen het kabinet gaat nemen. Eerder wil de regering afwachten afwachten wat er in het stikstofadvies van de commissie-Remkes over de luchtvaart staat. De boeren zijn woest over dat gebrek aan duidelijkheid.

Naar huis