Zo verliep het zonovergoten lenteweekend in Brabant: massaal de tuin in en níet naar het bos

OVERZICHT Corona­nieuws samengevat: zondag laat zien hóé stil we staan, maar ook hoe graag we (illegaal) samenkomen

18:37 Op zondag wordt het nog eens goed zichtbaar hoe we er voorstaan in de coronatijd. Ondanks het mooie weer staan we vooral stil met z'n allen (zie de grafieken hieronder) - maar toch kreeg de politie ook méér dan honderd meldingen over illegale samenscholers. Lees in ons overzicht het belangrijkste coronanieuws van vandaag.