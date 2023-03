Zo zag de Dorpsstraat in Halsteren er vroeger uit

We gaan terug in de tijd, en wel naar het jaar 1895. Ruim 125 jaar geleden lagen er nog geen klinkers in de Dorpsstraat. Huizen en gebouwen stonden er al wel, zoals op de foto hieronder te zien: links huisnummers drie en vijf. Hier was vroeger een smederij te vinden.

Volledig scherm De Halsterse Dorpsstraat in 1895. Foto: West-Brabants Archief

Een tram door de Dorpsstraat

Wist je dat er vroeger een tramlijn door Halsteren liep? De N.V. Zuid-Nederlandsche Stoomtramweg-Maatschappij (ZNSM) exploiteerde deze vanaf 1899. De route ging van station Vogelenzang in Halsteren, waar nu de cafetaria is, naar Steenbergen. Over de Tholenseweg reden ook trams, deze hadden de route Antwerpen – Bergen op Zoom – Tholen (ABT).

Iets anders dat je vroeger in de Dorpsstraat vond: een fabriek. In het Halsterse dorpshart vond je de draineerbuizenfabriek van Guillaume de Leeuw.

En daar kwamen de auto’s

Een sprong in de tijd, op naar 1979. Inmiddels hebben paard en wagen plaats gemaakt voor auto’s. Daarmee deed ook het stoplicht haar intrede in de straat. Op deze foto helpen klaar-overs bezoekers van de Quirinuskerk en de Hadrianusschool oversteken. Hier lijkt het al een stuk meer op de Dorpsstraat in Halsteren zoals we het nu kennen.

Volledig scherm De Dorpsstraat in 1979. | Foto: West-Brabants Archief

