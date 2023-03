Zo ziet Brabant eruit door sneeuwval in maart

Flinterdun­ne kans om 35 parkeer­plaat­sen Passage Riche in Boxtel zo nu en dan toch te kunnen gebruiken

BOXTEL - Een laatste poging om de 35 openbare parkeerplaatsen bij Passage Riche in het centrum van Boxtel alsnog te behouden, zolang er voor de pandeigenaren nog geen noodzaak is om het terrein zelf te gebruiken. Of desnoods tijdens bepaalde periodes in het jaar. En onderzoeken of in de omgeving nieuwe parkeerplaatsen kunnen komen.