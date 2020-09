Zoet, bitter en zacht: zo werd de Charmeur van Budel-Schoot het lekkerste bier van Brabant

Nieuwsover­zicht | Yassine (28) werd doodgesto­ken na onzinnige ruzie - Wereldwijd wachten fans op rockopera uit Oudemolen

6 september Een ruzie in Eindhoven liep twee weken geleden uit de hand. De 28-jarige Yassine Amiz werd doodgestoken. Wat de aanleiding voor de ruzie was, weet niemand. Wereldwijd wachten fans op de lancering van het nieuwe project van Ayreon. De thuismuzikant maakt de rockopera's in Oudemolen in West-Brabant.