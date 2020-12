‘Zombiedrugs’ via dark web: Veel lagere straffen in Boxtelse drugszaak dan OM had gevraagd

ROTTERDAM/BOXTEL - De rechtbank in Rotterdam legt in een Boxtelse drugszaak aanmerkelijk lagere straffen op dan het Openbaar Ministerie had geëist. Hoofdverdachte Alex P. (33) krijgt 24 maanden cel, waarvan 14 maanden voorwaardelijk. Justitie had een straf van zeven jaar voor hem in petto.