Zomers weer slaat om in regen en onweer: ‘Groot contrast tussen regio's in Brabant’

updateWie vandaag wil genieten van de zon heeft daar donderdagochtend de meeste kans op. Aan het prachtige zomerweer komt volgens het KNMI vanaf donderdagmiddag tijdelijk een einde. Er is code geel afgegeven voor hevige regenbuien en onweer, die vooral in het oosten van Brabant ontstaan.

Donderdagochtend begint met zon, zoals de afgelopen zomerse dagen. Maar daarna wordt het wisselend bewolkt met zeer lokaal kans op een bui. Vanmiddag voelt het met weinig wind benauwd aan in het oosten van Brabant en is het 23 graden tot 26 graden.

In de middag en -avond komen er in het oosten en zuiden van het land enkele stevige onweersbuien voor, die begin juni regelmatig voorkomen door de eerste warme dagen en de nog koude lucht in de atmosfeer. Plaatselijk gaan deze buien gepaard met hagel, veel neerslag in korte tijd en mogelijk ook windstoten tot zestig kilometer per uur. Daarvoor heeft het KNMI code geel afgegeven.

Groot contrast West- en Oost-Brabant

Die hevige buien en onweerswolken ontstaan vooral in het oosten van Brabant. ,,Dat komt door de warmte die daar blijft hangen door een zwakke wind”, vertelt Wilfred Janssen van Weerplaza.

Buien ontstaan dan ook lokaal, op soms wel tien verschillende plaatsen tegelijk, zo is de verwachting. ,,In het ene dorp kan in korte tijd ontzettend veel regen vallen, terwijl er een kilometer verderop niks aan de hand is.”

Door een zeewind in West-Brabant zal het weerbeeld daar totaal anders zijn dan in het oosten van de provincie. Het zal daar wel bewolkter worden in de loop van de dag, maar de meteoroloog verwacht daar geen hevige regenval en onweer.

Code geel?

Waarom dan toch code geel voor heel de provincie? Het KNMI geeft zo'n waarschuwingscode per provincie af, die meteorologen van Weerplaza overnemen. ,,Het zou moeilijk leesbaar zijn als alleen de oostelijke helft van Brabant een waarschuwingscode krijgt, al is dat vandaag waarschijnlijk wel juister”, aldus de weerman.

Weerapp onbetrouwbaar

Omdat de buien vandaag spontaan boven Brabant ontstaan, is het lastig te voorspellen waar dat zal zijn. Daarom zijn weerapps als Buienradar vandaag niet erg betrouwbaar. Wanneer buien uit België komen is het makkelijker te voorspellen wanneer ze boven Nederland zijn. Dan wordt het plaatje ‘verlengd tot in de toekomst’. Maar als ze lokaal ontstaan boven het land, is het altijd de vraag waar en wanneer dat is.

Dat heeft volgens de meteoroloog te maken met de wind en warmte, waardoor lucht opstijgt en uiteindelijk regen creëert. ,,Maar die weermodellen zijn te complex voor een app die buien voorspelt. Kijk daarom niet te veel naar apps die buien voorspellen per uur, maar hou vooral het grotere plaatje in de gaten”, adviseert Janssen.

