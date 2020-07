Zomerse temperaturen tot wel 26 graden dit weekend in Brabant

Nu ook corona bij nertsenbe­drijf in Westerbeek

12:14 WESTERBEEK - Er is corona geconstateerd bij een nertsenbedrijf in Westerbeek. het is voor zover bekend het 25e bedrijf met nertsen dat vanwege het virus geruimd moet worden. In Westerbeek gaat het om een bedrijf met 1.100 moederdieren.