Zon- en windenergie: Brabanders willen wel, maar hoe?

Column ’Meisje’ één dag aan het roer tijdens Internatio­na­le Vrouwendag: hoezo, waarvoor?

9 maart Elke zaterdag ontmoet u in dit hoekje onze hoofdredacteur Lucas van Houtert. Maar vandaag moet u het met mij doen. Want om een punt te kunnen maken was het even nodig om de macht te grijpen. Wat is er aan de hand? Gisteren was het internationale vrouwendag. Puike gelegenheid voor een dagje dames aan het roer, vond een aantal mensen binnen de uitgeverij. Wij, BD-vrouwen, reageerden aarzelend en daarna afwijzend. Want wat wil je dan duidelijk maken? Dat wij het ook kunnen? Dat wij het beter kunnen? Eén dag en dan weer in je hok? De een noemde het een gênante vertoning, de ander vond dat wij ons niet als excuustruus moesten laten gebruiken.