Zonder televisie komt de sport helemaal tot stilstand

PVV: ‘Projecteer spotpren­ten van profeet Mohammed op provin­cieto­ren in Den Bosch’

2 november DEN BOSCH - De Brabantse PVV wil gigantische spotprenten van de profeet Mohammed laten projecteren op het provinciehuis in Den Bosch. De partij daagt het provinciebestuur uit om zo een statement te maken. ,,Zo komen we op voor onze westerse waarden en laten we zien dat we solidair zijn met Frankrijk”, zegt Alexander van Hattem, PVV-voorman in Brabant.