Zonnebloem is de nationale bloem van Oekraïne

Brabant liet steken vallen bij besluit over verdwijnen van buslijnen, zegt provincie­be­stuur­der Ronnes

ULICOTEN - ,,We hebben in het provinciebestuur soms te weinig oog voor de menselijke maat”, zei gedeputeerde Erik Ronnes (CDA) bij een bijeenkomst over het verdwijnen van buslijn 132 uit Ulicoten. Hij had de inwoners echter weinig te bieden.