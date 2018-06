Zonnen in het zomerweer? Kan natuurlijk, maar volg dan wel even deze tips

Het meest bekende negatieve effect van UV-stralen is natuurlijk verbranden. Wie te lang onbeschermd onder de zon verblijft, loopt kans op verbranding. Wie te vaak in zijn of haar leven is verbrand, loopt onder meer een kans op het krijgen van huidkanker. Insmeren dus. En dat doen we met behulp van vijf tips, die dermatoloog Han Go ons geeft:

Welke zonnebrand gebruik je?

,,Je moet je in ieder geval insmeren met SPR (Sun Protection Factor). De beschermingsfactor moet eigenlijk altijd 30 of hoger zijn. 30 is oké, alles daarboven is nog veel beter. Je ziet ook wel eens factor 10 staan, maar dat geeft erg weinig bescherming. Zeker met zo’n zon als nu is het niet zinvol om factor 10 te gebruiken. Zonde van het geld.”

Verder is het ook belangrijk dat je een zonnebrand pakt met zowel UVB-bescherming als UVA-bescherming. ,,De UVB-bescherming geeft de factor op het flesje aan (dat is altijd een getal, zoals 50, 30 of 20). Bij UVA gebeurt dat nog niet, maar dat zou wel moeten. Pak in ieder geval een verpakking waarop staat dat de zonnebrand ook beschermd is met UVA.”

Wanneer moet je smeren?

Je moet smeren vóór je de zon in gaat. Altijd. Bovendien hangt het aantal keer dat je moet smeren, heel erg af van je huidtype. ,,Hoe lichter de huid, hoe meer je moet smeren en beschermen. De meest lichte mensen – met rood haar en blauwe ogen – hebben vaak bijna geen pigment. Zij moeten veel smeren (om de twee uur) en met een hoge factor. Hele donkere mensen hoeven zich eigenlijk helemaal niet in te smeren. Alle huidtypes die daartussen zitten, moeten dat wel doen. Ook hier geldt weer: om de twee uur.”

Hoge temperaturen zeggen niet alles

De temperaturen kunnen nu dan wel rond de 30 graden liggen, ook als het 22 graden is kun je flink verbranden. ,,Het is ook niet zo dat als het licht bewolkt is, je dan niet hoeft te smeren. Wat de schade aan de huid erger maakt, is wind. Om de een of andere reden hebben zonnestralen door wind meer kracht. Verder is water ook gevaarlijk: dat werkt als een spiegel. De zonnestralen komen dan van twee kanten,van boven en van onderen. Je moet je op het water meer insmeren dan op het land.”

Op de website van het KNMI en diverse weersites kun je checken hoe hoog de zonkracht is (en hoe goed je je dus moet insmeren).

Wat zijn de gevolgen?

Het meest bekende gevolg van een slechte bescherming van de huid is huidkanker. ,,Vroeger kregen vooral oudere mensen huidkanker, maar we zien dat steeds meer jongere mensen het ook krijgen. Dat komt omdat de schade al begint bij kinderen die te veel worden blootgesteld aan zonnestralen. Verder krijg je ook sneller rimpels van de zon. ,,Mensen doen allerlei ingrepen om de rimpels te bestrijden, zoals botox bijvoorbeeld, maar dat hoeft allemaal niet als je de rimpels voor bent.” En hoe ben je die rimpels voor? Door je goed in te smeren.