Zonnepark op maisakker Rooijseweg in Lieshout mag van Raad van State door

Met video Krantenbe­zor­ger (74) probeerde gemaskerde overval­lers in Breda nog te kalmeren, maar werd toen gestoken: ‘Het bloed droop langs mijn hand’

BREDA - Uit het niets zag een 74-jarige krantenbezorger uit Bavel zaterdagochtend twee gemaskerde mannen uit de bosjes komen nadat hij onder andere BN DeStem bij een tankstation had bezorgd. „Dit is foute boel, dacht ik”, zo vertelt hij een dag later.