‘Zoon Peter Gillis slachtoffer van overval op park Prinsenmeer in Ommel’: ’Heel sneu, Mark is zo'n aardige jongen’

UPDATE Brabant laat onafhanke­lijk onderzoek doen naar ritten van directeur: ‘We willen precies weten hoe het zit’

DEN BOSCH - Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de ritten die provinciedirecteur Marcel van Bijnen maakte in dienstauto's en taxi's waar hij geen recht op had. Gedeputeerde Christophe van der Maat maakte dat vrijdag bekend in een drie uur durend spoeddebat over de kwestie.

5 november