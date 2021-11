Zorg wil voorrang derde prik; Brabantse ziekenhuizen steeds verder onder druk

Nieuwsover­zicht | Politie schiet op man bij achtervol­ging op A58 - Echtpaar bestolen van 300.000 euro

Veertien mensen zijn opgepakt in een zaak rondom phishing. De hele zaak kwam aan het rollen nadat een echtpaar uit Breda in januari 2021 werd bestolen van ruim 300.000 euro. Jeffrey Herlings wordt voor de tweede keer wereldkampioen motorcross. En Henk van den Tillaart heeft een geschil met de gemeente over een strook grond voor zijn huis. Het geschil is zodanig opgelopen, dat hij het gemeentehuis niet meer in mag. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.

10 november