Zorgen over carnaval: plannen voor illegale feestjes

Commissa­ris van de Koning in Brabant reageert op rellen: ‘Dit heeft niets met strijden voor vrijheid te maken’

26 januari DEN BOSCH - Commissaris van de Koning in Brabant Ina Adema reageert dinsdagochtend op de rellen die zondagavond en maandagavond plaatsvonden in meerdere steden in Brabant. ,,Dit heeft niets maar dan ook helemaal niets met strijden voor vrijheid te maken.”