Zuster Christa: Wij hebben die meiden niets aangedaan

Het werken in de wasserij was zo zwaar helemaal niet, bezweert de zuster. ,,Die was bedoeld als arbeidstherapie. Het was de bedoeling dat er structuur in hun leventje werd aangebracht."



Het meeste werk in de wasserij werd door de zusters zelf gedaan. De meisjes hielpen volgens Christa mee, maar droegen geen verantwoordelijkheid. ,,Die meisjes kregen ook een vergoeding voor hun werk. Die kregen ze niet in handen, maar die kregen ze mee als ze weg gingen."



,,We hebben geprobeerd om er van te maken wat er van te maken viel", oordeelt de zuster, jaren later. ,,Ik ben gewoon eerlijk: er is daar niks geks gebeurd. Ik vind dat wij ze niks aangedaan hebben. Het was vast een vervelende periode voor die meisjes, maar het was sowieso een vervelende periode in hun leven."