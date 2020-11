Zwaar vuurwerk aan elkaar geknoopt tot een ‘een echte bom’, EOD moet opdraven

Koning bezoekt RONAZ in Tilburg en Thebe in Breda

25 november TILBURG/BREDA - Brabant is ongenadig hard getroffen door corona, dat brengt de reguliere zorg naast die voor COVID-patiënten in een spagaat. Koning Willem-Alexander bezocht vanmiddag zorgorganisatie Thebe in Breda en het RONAZ (Regionaal Overleg Niet Acute Zorg) in Tilburg. Hij sprak met patiënten, verpleegkundigen en zorgbestuurders over de gevolgen van de crisis en over mogelijke oplossingen.