Zwaargewonde balkonspringers Breda verdacht van moord en wapenbezit

De door een misdrijf omgebrachte man die de politie vond in de flatwoning, is volgens goed ingelichte bronnen Soufian (25). Hij is volgens hen een familielid van de bewoners uit het afgelopen weekeinde beschoten huis aan de Hagehof in Breda. De politie zegt dat de man niet in Nederland staat ingeschreven. Ze onderzoekt wie er verantwoordelijk is voor zijn dood.

In de woning aan de Hagehof woont volgens buurtbewoners onder anderen de oma van de Marokkaanse familie. Leden zouden actief zijn in de drugshandel, aldus wijkbewoners. De politie gaat ervan uit dat de zaken met elkaar te maken hebben.

Beschoten

Ook de woning van een familielid van een van de aangehouden moordverdachten, een van oorsprong Joegoslavische man, is in dezelfde nacht beschoten. Het gaat om het huis van zijn zus in de Ahornstraat. De vrouw woont daar met haar kinderen. De woning werd doorzeefd door zeker veertig kogels uit een zwaar snelvuurwapen.

Zoeking

In verband met de vondst van de dode man dinsdag heeft de politie die dag opnieuw zoeking gedaan in de woning aan de Ahornstraat. Dat gebeurde ook in een appartement aan de Dieststraat, vermoedelijk het woon- of verblijfadres van een betrokkene. In beide panden is volgens politiewoordvoerder Eric Passchier niks bijzonders aangetroffen.

Heup

De 'Joegoslavische' verdachte heeft bij de val van het balkon onder meer zijn heup en enkele ribben gebroken. Hij maakt het volgens zijn advocaat Menno Buntsma naar omstandigheden goed. De raadsman heeft zijn cliënt kort gesproken in het ziekenhuis, waar de gewonde onder bewaking wordt verpleegd. De twee verdachte is ook van Marokkaanse komaf. Hij is geopereerd en ligt in coma. Inhoudelijk geven de advocaten van beide mannen geen enkel commentaar op de zaak. Hun cliënten zijn in alle beperkingen in voorlopige hechtenis genomen.

Drie hoog

De twee verdachten waren dinsdagmorgen rond 05.30 uur de flatwoning aan de Roeselarestraat in gevlucht. Dat gebeurde toen de politie hen op straat wilde controleren. In hun wagen vonden agenten wapens. Toen een arrestatieteam het appartement even later aan de voorkant binnendrong om de mannen aan te houden, sprongen ze aan de achterkant van drie hoog van het balkon. Even later vond de politie het dode slachtoffer in de flatwoning.

De politie heeft een flinke kluif aan de zaken. De vraag is onder meer of de verdachten de dode man inderdaad hebben vermoord en zo ja waarom? En waarom hebben onbekenden woningen van families van zowel het slachtoffer als een van de verdachten beschoten? Wat is het motief voor al dit geweld?