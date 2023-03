Zwaargewonde bij botsing tussen bestelbus en vrachtwagen op A67 bij Eersel, snelweg nog uren dicht richting Eindhoven

De bestelbus reed rond 11.05 uur achterop de vrachtwagen. De vrachtwagen stond in een file die was ontstaan nadat een voertuig pech kreeg op de snelweg. De bestuurder van de bestelbus raakte bekneld door de botsing en moest door hulpverleners uit zijn benarde positie worden bevrijd. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter kwam ter plekke om assistentie te verlenen aan het ambulancepersoneel.

Verkeer wordt via de af- en oprit langs de plek van het ongeval geleid. In de richting van Eindhoven staat een lange file. Rijkswaterstaat verwacht dat de snelweg nog tot 15.00 uur dicht zal blijven vanwege onderzoek van de politie naar de toedracht van het ongeval. Vanwege de ontstane vertraging is een omleiding ingesteld, verkeer vanuit Antwerpen richting Eindhoven rijdt sneller via Breda via de E19 en de A58.