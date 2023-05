Zwaargewonde Eindhovenaar (37) niet het eerste slachtoffer van ontploffende jeu-de-boulesbal: 'Het zijn net mortieren’

Politie krijgt zeven tips over vermoord meisje van Teteringen, recherche onderzoekt informatie

TETERINGEN - De politie heeft na een week zeven tips gekregen over de moord op het meisje van Teteringen. Het lichaam van dit meisje, van wie de identiteit nog altijd niet bekend is, werd in 1990 op eerste kerstdag gevonden bij het Cadettenkamp. Alle tips kwamen binnen tijdens een internationale campagne om de moorden op 22 onbekende vrouwen op te lossen.