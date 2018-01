Zwaargewonde moordverdachten Breda doen aangifte tegen politie

De raadslieden van de zwaargewonde verdachten onthouden zich verder van elk commentaar omdat hun cliënten in alle beperkingen in voorlopige hechtenis zitten. Het Openbaar Ministerie in Breda bevestigt de aangifte. ,,Wij nemen de zaak zeer serieus. We hebben na de aanhoudingen ook meteen onderzoek door de Rijksrecherche. Die moet onderzoeken of er gepast geweld is gebruikt door de politie’’, zegt woordvoerster Martine Pilaar. Over de gebeurtenissen zelf vertelt ze niks: ,,We wachten het onderzoek af.’’