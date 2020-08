Zwanger tijdens de coronacrisis: fysieke ongemakken tijdens het werk? Thuis op de skippybal!

LIVE | Opnieuw een snikhete dag in Brabant, dagtoeris­ten niet meer welkom in Belgische badplaat­sen

9:33 Brabant heeft een zwoele nacht achter de rug en hiermee is de tweede regionale hittegolf van het jaar een feit. Ook zondag wordt het weer heet. Het wordt vandaag broeierig en in het zuidoosten is er kans op een onweersbui. Lees de ontwikkelingen in ons liveblog.