Zwanger tijdens de coronacrisis: minder vroeggeboortes tijdens de lockdown

Bij Boxtel begint ‘opstandig Nederland’: denderende treinen trillen omwonenden uit bed

1 augustus ,,Hier begint opstandig Nederland”, zegt Hans-Willem Vroon, terwijl we Boxtel binnenrijden in de locomotief van een goederentrein onderweg naar de Rotterdamse haven. Op links passeren we achtertuinen van huizen die zo dichtbij staan dat je er in kan kijken. Vroon schetst de gevolgen voor omwonenden. ,,Daar mist een geluidswal”, zegt hij. Even verderop een spoorwegovergang: ,,Die heeft demping nodig; mensen worden hier wakker getrild uit hun bed.”