Zwanger tijdens de coronacrisis: nog steeds alleen naar het ziekenhuis

Brabants nieuws van vrijdag Nieuwsover­zicht | Meer ruimte nodig voor de EBI in Vught - Filmmaker daagt Thierry Baudet voor de rechter

17 juli De kermis in Tilburg is begonnen, ook al zal die dit jaar net wat anders zijn dan andere jaren. In Huijbergen was afgelopen nacht een wilde politieachtervolging waarbij snelheden van wel meer dan 260 kilometer per uur werden bereikt. Dit en al het andere belangrijkste Brabantse nieuws van vrijdag lees je terug in het nieuwsoverzicht.