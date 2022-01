Zwangere jonge vrouw onschuldig slachtoffer van illegale straatrace in Beugen

video Voi­ce-deelneem­sters zijn ‘aanstel­lers en uit op geld’: ‘Reacties op mijn verhaal maken mij verdrietig’

Ze ‘stellen zich aan’ én ‘zijn uit op een dikke zak met geld’. De Voice-deelneemsters die met hun verhaal naar buiten zijn getreden, ontvangen in de eerste plaats veel steun en waardering, maar er is ook ongeloof over de ophef ‘die niet eens een verkrachting was’. ,,Sommige reacties maken me zo verdrietig”, reageert de Brabantse Voice-deelneemster die zich eerder deze week uitsprak.

11:42