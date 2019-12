Zware kritiek op functioneren Samen Sterk in Brabant: Toezicht in buitengebied is ‘lachertje’

DEN BOSCH - Handhaving en toezicht in het Brabantse buitengebied schieten schromelijk tekort. Criminelen hebben er vrij spel. Onkunde regeert bij Samen Sterk in Brabant (SSiB), de organisatie die is belast met de veiligheid in het buitengebied. Dat stellen goed ingevoerde bronnen*, die de handhaving een ‘lachertje’ noemen.

Grootste probleem is dat de groene boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) onvoldoende zijn bewapend om handhavend op te kunnen treden tegen criminelen. Daarom kan SSiB twee van zijn drie speerpunten niet waarmaken; de aanpak van stropers en (drugs)afvaldumpers.

Samen Sterk in Brabant SSiB is er voor handhaving en toezicht in het Brabantse buitengebied. Speerpunten zijn het aanpakken van wildcrossen, stroperij en afval dumpen. SSiB is opgericht in 2008 De uitvoering was eerst ondergebracht bij de drie omgevingsdiensten in Noord Brabant. Sinds mei 2018 valt SSiB onder de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) waar Jan Lenssen directeur is. De organisatie werkt samen met de Brabantse gemeenten, de drie waterschappen, de drie omgevingsdiensten, Natuurmonumenten, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, de provincie, Brabant Water en Evides. SSiB heeft 13 groene boa’s in dienst. Het werkgebied van SSiB heeft een oppervlakte van 4000 vierkante kilometer. Ook richt de kritiek zich op de ondeskundige aansturing. Bovendien is er grote irritatie over dat SSiB ten onrechte zegt 24/7 in het buitengebied aanwezig te zijn en dat de organisatie successen claimt die op het conto van partners komen. Daar komt nog eens bij dat er geldnood is.



Eerder dit jaar stopte de provincie voor 2019 en 2020 nog 2,7 miljoen extra in SSiB om de veiligheid in het Brabantse buitengebied te verbeteren. Daardoor kon het totaal aantal groene boa’s met negen worden uitgebreid naar zestien. Inmiddels zijn er daar nog dertien van over. Vanwege het gat op de begroting wordt de bezetting voorlopig niet op volle sterkte gebracht.



Veel bronnen vinden de miljoenen voor het SSiB ‘weggegooid geld’ zolang er bij die club niets verandert. Ze hadden verwacht dat dankzij het extra geld de criminaliteit in het buitengebied stevig aangepakt zou worden. ,,Nu kunnen hun boa’s niet veel meer dan rondjes rijden door het buitengebied. Verdachte situaties, waarbij ze mogelijk op criminelen stuiten, moeten ze uit de weg gaan. Het blijft bij signaleren en melding maken bij de politie. Maar dat kan iedereen die in het bos komt”, zeggen ze in gesprek met de onderzoeksredactie van deze krant.

Directeur SSiB zwaar teleurgesteld over verwijten

Het management van SSiB reageert verbaasd op de zware kritiek. Directeur Jan Lenssen is zelfs zwaar teleurgesteld over de verwijten en zegt niet te snappen waar die vandaan komen. De kritiek uit de verschillende organisaties komt op een precair moment in het bestaan van SSiB. Voor komend jaar laat de reguliere begroting van krap een miljoen, die los staat van de extra subsidie, een gat zien van dik twee ton. Daarom ligt er bij de ruim zeventig deelnemende instanties en organisaties nu een voorstel om de jaarlijkse bijdrage substantieel te verhogen.

Voor de Brabantse gemeenten bijvoorbeeld, moet de jaarlijkse bijdrage bijvoorbeeld met zo’n dertig procent omhoog, van 7700 euro naar 10.000 euro. De andere partners zouden een vergelijkbare prijsstijging krijgen. De provincie wil de extra subsidie van 2,7 miljoen ook voor de jaren 2021 en 2022 toekennen.

Quote Onze boa’s zijn in het buitenge­bied de oren en ogen van de politie. Die moet de zware criminali­teit aanpakken. Jan Lenssen, Directeur SSiB

In brochures en verslagen draagt SSiB uit dat hun groene boa’s in het gat springen dat de politie in het buitengebied noodgedwongen heeft laten vallen. Dat is dan onjuist, zegt Lenssen. ,,Wij zijn vooral een netwerkorganisatie. Handhaving in het buitengebied doen we samen met al onze partners. Onze boa’s zijn in het buitengebied de oren en ogen van de politie. Die moet de zware criminaliteit aanpakken. Dat kunnen onze mensen niet en dat willen we ook niet.”

Bewust geen vuurwapen voor boa's

Lenssen zegt dat er bewust voor is gekozen om SSiB-boa’s niet met een vuurwapen uit te rusten. ,,Daar ligt voor ons een grens. De politie heeft het geweldsmonopolie. Als onze boa’s vermoeden dat ze met criminelen te maken hebben, dan trekken ze zich terug en maken een melding bij de politie.”

Geconfronteerd met de doelstellingen van SSiB, zijn de boa-bonden van FNV en ACP duidelijk in hun oordeel. ,,Als boa’s in het buitengebied afvaldumpers en stropers moeten aanpakken, dan dienen ze volledig bewapend te zijn”, zeggen Ruud Kuin en Eric Lakenman (FNV ) onomwonden. ,,De politie komt nog nauwelijks in het buitengebied. In de bossen hebben de groene boa’s feitelijk een politietaak. Daar hoort een volledige uitrusting bij. Zonder kun je niet handhaven. Dat is veel te gevaarlijk.”

Juist om die reden willen politiemensen liever niet met een SSiB-boa op pad. ,,Dat ligt niet aan die boa’s zelf, die doen vrijwel allemaal hun stinkende best. Maar als het er op aan komt kunnen ze niks”, zeggen verschillende bronnen. ,,Je moet elkaar bij gevaar back-up kunnen geven. Dat kan zo’n SSiB-boa niet.”

Bang voor repercussies

Quote Daarmee ga je toch niet posten in het bos? Dan kun je net zo goed de kerstver­lich­ting ophangen. Peter Wijnen beaamt dat. Hij werkte tot 2017 ruim zes jaar als groene boa voor de SSiB. Wijnen is een van de weinigen die met naam en toenaam kritiek durft te uiten. Andere professionals in het buitengebied riskeren dat niet, bang voor repercussies. ,,En de besturen van de aangesloten gemeenten en organisaties hebben geen belang bij kritiek richting SSiB”, zegt Wijnen. Die hebben de handhaving in hun gebied voor weinig geld grotendeels uitbesteed aan SSiB en zijn van hun verantwoordelijkheid af.

Daarnaast zien Wijnen en verschillende andere partners in het veld nog tal van praktische problemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de samenwerking met de politie, die te wensen overlaat. Of om interne kritiek binnen SSiB, die niet op prijs wordt gesteld. Maar er is ook hilariteit om de witte pick-ups waarmee SSiB-boa’s door het buitengebied rijden. ,,Daarmee ga je toch niet posten in het bos? Dan kun je net zo goed de kerstverlichting ophangen.”

Casper Strik, als teamleider van de groene boa’s tijdelijk gedetacheerd bij SSiB, kan niet zo veel met die kritiek. ,,Als er gepost moet worden hebben we ook groene wagens. Die witte pick-ups maken ons goed zichtbaar en dat is vaak wat we willen. Van onze aanwezigheid gaat ook een preventieve werking uit.”

Strik erkent wel dat er afgelopen jaar intern wat strubbelingen zijn geweest, maar ziet dat vooral als groeipijn binnen een organisatie die het afgelopen jaar in omvang meer dan verdubbeld is. ,,Ik zie hier een hele hechte club mensen die zich kapot wil werken voor de veiligheid in het buitengebied, samen met politie, gemeenten en natuurorganisaties.”