Zwart uitgeslagen muren en kapotte tegels, politiek wil antwoorden over verloederd stadhuis in Grave

Daar willen de politieke partijen LPG en CDA antwoord op. De twee partijen stellen die vragen na een artikel in deze krant over de toestand van het stadhuis. Inwoners klagen op Facebook over de witte gevelplaten die zwart en groen zijn uitgeslagen. De ergernis over de vervuiling is groot, vooral ook omdat de indruk bestaat dat er niets aan gedaan gaat worden.

Hoe staat het met onderhoud?

Daarom willen de twee partijen ook weten van het college of en wanneer onderhoud en reparatie op de planning staat en of daarover overleg is geweest met de andere eigenaren van het gebouw, woningcorporatie Mooiland en Brabants historisch informatiecentrum BHIC.

Dat laatste centrum is al verdwenen uit het pand, maar nog wel deels eigenaar. Ambtenaren van Land van Cuijk werken er nog wel, maar verhuizen zodra het gemeentehuis in Boxmeer is verbouwd. LPG en CDA willen ook weten of er ontwikkelingen zijn met betrekking tot de herbestemming van het pand.

In een eerste reactie in deze krant liet een woordvoerder van de gemeente weten dat hoe een gebouw eruit ziet ‘altijd een kwestie van smaak is’.

