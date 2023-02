Zweedse woningen in Halsteren gaan alsnog per stuk in de verkoop: ‘Ze worden opnieuw getaxeerd’

HALSTEREN - De zes Zweedse geschenkwoningen in Halsteren gaan alsnog per stuk in de verkoop. Dat laat woningcorporatie Stadlander, eigenaar van de woningen aan de Zweedsestraat, weten.

Het was de bedoeling dat Stadlander de zes woningen voor 1.427.000 euro als één geheel zou verkopen. Maar dat is drie maanden nadat ze bij makelaar Helmig in de etalage zijn verschenen, nog altijd niet gelukt. ,,We hebben geen geschikte koper kunnen vinden”, laat Mariëlle Franken van Stadlander weten.

En daarom gooit de corporatie het nu over een andere boeg. ,,De woningen gaan per stuk de verkoop in”, zegt Franken. De verkoopprijs van de houten huizen, die na de watersnoodramp door het Zweedse Rode Kruis zijn geschonken, is nog niet bekend. ,,Ze worden opnieuw getaxeerd.”

Renovatieplicht

Twee van de woningen aan de Zweedsestraat worden nog altijd verhuurd. Vier anderen staan leeg. Renovatie van de huizen is noodzakelijk, liet makelaar Tristan Helmig eerder weten. En dat gaat ook gebeuren als de panden van eigenaar verwisselen.

,,De koper heeft renovatieplicht”, vervolgt Franken. ,,Net als wij voor de twee verhuurde woningen.” De zes woningen werden destijds door Zweden geschonken, als noodvoorzieningen na de watersnood van 1953 die heel Zuidwest-Nederland zwaar trof.

Behouden voor Halsteren

Aan het behoud van de Zweedse woningen ging het nodige getouwtrek tussen gemeente, woningcorporatie Stadlander en Heemkundekring Halchterth vooraf. Uiteindelijk kregen de zes woningen een gemeentekijk monumentale status.

De Zweedse woningen in Halsteren zijn nog grotendeels in originele staat, met de kenmerkende houten muren in geel en bruin.

Volledig scherm In de Zweedsestraat in Halsteren staan 6 houten Zweedse woningen. De Heemkundekring, Dorpsraad en woningcorporatie Stadlander hebben ervoor gezorgd dat ze behouden blijven. V.l.n.r. Jan van Trijen (Dorpsraad), Wout Huijgens (Heemkundekring Halchtert) en Marc van der Steen (Stadlander). © Pix4Profs/Marcel Otterspeer