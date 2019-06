‘Zwembad? Moet u wel twee uur voor in de rij staan’

Dan is het zaterdagmiddag en heb je nog even tijd voordat de barbecue aangaat. Toch maar dat zwembad halen waar de kinderen al zo lang naar vragen. Met een week lang 30 graden in het vooruitzicht, geen beter moment om er eentje aan te schaffen...denk je. ,,Een zwembad? Ja die hebben we genoeg. Moet u alleen wel twee uur voor in de rij staan.”

Geduld

Half Nederland leek dit weekend hetzelfde idee te hebben: ‘even wat verkoeling regelen, want anders trekken we het straks niet hoor’. Zwembaden, ventilatoren en airco's gingen overal als zoete broodjes over de toonbank. Al moest je er dan vaak wel wat geduld voor opbrengen.

Eerst in de rij om te parkeren, dan in de rij voor advies, aansluiten bij de kassa (terwijl je je met je karretje door de volle gangpaden wurmt) en dan wachten bij het magazijn. Twee uur. ,,Maar er was genoeg voor iedereen", verzekert logistiek manager van Cranenbroek.

Vrijdag en zaterdag werden daar drie extra vrachtwagens ingezet om de 'zomerspullen’ van het distributiecentrum naar het filiaal in Dongen te brengen. Extra inzet die normaal alleen op dagen als Pinksteren en Hemelvaart worden gedraaid.

Extra voorraad

En ook bij de Action was extra ingeslagen", laat woordvoerder Christiaan Deurloo weten. Opblaasbare zwembaden, zonnebrand, strandlakens en waterpistolen. Zo veel dat het eigenlijk niet meer in de schappen paste, maar goed. Beter te veel dan te weinig.

Bij de Media Markt struikelde je zaterdag nog over de ventilatoren en airco's die ‘handig’, midden in het gangpad waren opgestapeld. En bij de Hornbach stonden ze er met tientallen tegelijk voor openingstijd al op te wachten. ,,Een handvol ventilatoren”, waren er in Tilburg zondagmiddag nog over.

Uitverkocht

Bij De Wit in Schijndel ging alles wel op. Ze reden zondag met vrachtwagens nog de hele dag op en neer van het magazijn naar de winkel. Maar het was niet bij te houden. ,,Mensen met weinig geduld verlieten boos de winkel", laat bedrijfsleider Marco van Bakel weten. Online werden om 11 uur alle zwembaden al op ‘uitverkocht’ gezet.

Quote We hebben straks nog wel wat, maar in principe is het voor dit jaar nu al op Marco van Bakel, bedrijfsleider De Wit Maar de échte laatste gingen zo'n vijf uur later in de winkel de deur uit. ,,En dat was het dan voor deze zomer", lacht bedrijfsleider Marco van Bakel. De zwembaden worden in China ingekocht, dus even wat 'bijhalen’ is geen optie. ,,We hebben straks nog wel wat, maar in principe is het voor dit jaar nu al op.”