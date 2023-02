Zwerfafval plaag in Biesbosch: Staatsbosbeheer houdt weer grote publieke opruimdag

DRIMMELEN - Zwerfafval is een plaag in nationaal park de Biesbosch. Het achtergelaten afval vormt een bedreiging voor de natuur en is een ergernis voor de bezoekers. Staatsbosbeheer verzamelt daarom op zaterdag 11 maart weer de troepen voor een grote publieke opruimdag.

De kreken en oevers in de Biesbosch werken als een natuurlijk vangsysteem en houdt het afval uit de rivieren vast. In het winterseizoen, tijdens hoogwater, spoelt de troep aan op oevers en in bomen, struiken en hogere begroeiing. Dat maakt het afvalprobleem volgens Staatsbosbeheer in de Biesbosch ook zo groot.

Het nationaal park is, stellen de boswachters, in feite een ‘groene bezem in het Deltasysteem’. Al jaren wordt er aandacht gevraagd voor het probleem. Dieren kunnen verstrikt raken in het afval. Er zijn voorbeelden van groepen lepelaars die hun nesten vol hebben liggen met stukken zwerfafval. Wordt de veelal plastic troep niet opgeruimd breekt het af in kleine stukjes, tot microplastics dat weer terecht komt in de voedselketen.

Voorjaar en najaar

Twee keer per jaar, in het voor- en najaar, houdt Staatsbosbeheer opruimacties. In het voorjaar richten die acties zich vooral op afval dat met hoogwater in de Biesbocht terecht is gekomen. In het najaar wordt vooral afval dat door recreanten is achtergelaten geruimd, zoals lege flesjes, blikjes, wegwerpbekers en snackverpakkingen.

Bezoekers worden met campagneborden gewezen op het belang van een gezamenlijke aanpak en er worden afvaltasjes uitgedeeld. De opruimacties starten vanuit drie toegangspoorten: Drimmelen, Dordrecht en Werkendam. Ze starten om 09.30 uur en eindigen rond 13.30 uur, inclusief lunch.

Materialen om het afval op te ruimen zijn aanwezig. Aanmelden is verplicht en kan via www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/samen-houden-we-biesbosch-schoon.