Alle ruimte voor een bedrijfsuitje op ‘veilige afstand’ bij De Reuselhoeve

De Reuselhoeve in Moergestel is een ideale locatie om zo’n bijeenkomst te laten plaatsvinden. De activiteitenboerderij en natuurpoort is niet alleen uitgerust met alle benodigde faciliteiten voor vergaderingen en presentaties, er is bovendien volop de ruimte om met veel mensen samen te zijn op een geruststellende afstand van elkaar.



De cijfers spreken voor zich: het terrein waarop De Reuselhoeve staat is tweeënhalve hectare groot. Vergaderzaal het Proeflokaal heeft 125 vierkante meter ruimte te bieden, met nog eens twee vergaderzalen daar direct naast. ‘’En wil je na een presentatie van de jaarcijfers nog even in groepen uit elkaar, dan kan dat ook’', laat Guus Mulders van De Reuselhoeve zien. ‘’Dan kun je met tien man naar de uitkijktoren, tien naar de huifkar en tien op ons buitenterrein bijvoorbeeld. Dat is heel wat anders dan de standaard vergaderlocatie: een bijzondere plek midden in de natuur. Dat inspireert. En je hebt letterlijk alle ruimte om te bewegen. Dat is een veilig gevoel.’'