Autoverzekeringen vergelijken: ontdek hoe je eenvoudig op je premie bespaart

GeldnlZodra je een auto koopt, is het verplicht om deze te verzekeren. Er bestaan in Nederland drie soorten autoverzekeringen: WA, WA+ beperkt casco en een all risk verzekering. Met deze tips kies je voor de verzekering die het beste bij jouw situatie past.

1. Vergelijk jaarlijks je autoverzekering

Je auto wordt ouder, je bouwt meer schadevrije jaren op of je rijdt minder kilometers. Premies en voorwaarden veranderen ieder jaar, zo ook jouw persoonlijke situatie. Jaarlijks autoverzekering vergelijken en slimme keuzes maken over je eigen risico, dekking en aanvullende verzekeringen, zorgt ervoor dat je gemiddeld 237 euro per jaar bespaart op je autoverzekering.



2. Kies dekking op basis van leeftijd van de auto

Heb je een nieuwe auto die niet ouder is dan vijf jaar? Je auto is relatief nog veel geld waard. In dat geval is een all risk autoverzekering de beste keuze: bij diefstal of total loss van je auto ben je verzekerd dat je genoeg geld terugkrijgt van de verzekering. Is jouw auto tussen de vijf en tien jaar oud, dan kun je beter voor WA+ beperkt casco kiezen. Met deze verzekering ben je verzekerd tegen diefstal en schades door storm, hagel en brand. Voor auto’s ouder dan tien jaar is een WA autoverzekering meestal voldoende.

3. Kijk naar de waarde van de auto

Hoe meer je auto waard is, hoe uitgebreider je deze het beste kunt verzekeren. Via de website van Autoweek kun je eenvoudig berekenen hoeveel je auto nog waard is. Als jouw auto meer dan 10.000 euro waard is, is een all risk dekking de beste optie.

4. Hoe is jouw financiële situatie?

De waarde van je auto speelt ook hierbij een rol. Heb je de financiële middelen om een nieuwe auto te kopen wanneer deze total loss raakt of gestolen wordt en wil je dat geld daar ook voor gebruiken? Een lagere dekking is dan een optie, zodat je een lagere premie betaalt.

5. Geld geleend? Ga voor all risk

Heb je een lening afgesloten voor de financiering van je auto? Dan is het aan te raden om altijd een all risk verzekering af te sluiten. Wanneer je auto total loss raakt of gestolen wordt, krijg je genoeg vergoed om de lening af te betalen. Zo voorkom je dat je met een lening blijft zitten, terwijl je de auto al niet meer hebt.

Heb je de juiste dekking voor jouw auto gevonden? Ga dan naar autoverzekeringen vergelijken. Zo zie je in één oogopslag welke autoverzekering qua voorwaarden en dekking het beste bij je wensen en situatie past.

