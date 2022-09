Ben jij mantelzorger voor een oudere? Dan wil je dit niet missen

De Zorg van ToenBrabantse gastvrijheid, rust en comfort. Dat is Residentie de Weverij, een zorglocatie van De Zorg van Toen, in het centrum van Oss, op een historische plek vlakbij de weekmarkt en winkels. Op zaterdag 1 oktober kan je sfeer komen proeven tijdens een open dag.

In de toren van het gebouw bevinden zich 48 comfortabele woon-zorgstudio’s voor alleenstaanden en echtparen. Iedere studio bestaat uit een woonslaapkamer en een eigen comfortabele badkamer met douche en toilet. Een deel van de gemeenschappelijke ruimtes wordt gebruikt voor dagbesteding in de regio en er is ook een praktijk voor fysiotherapie in het gebouw gevestigd.

Welzijn en bewegen

Residentie de Weverij biedt een aantrekkelijke woonomgeving en liefdevolle zorg en aandacht. Daarnaast is er veel aandacht voor welzijnsactiviteiten. Die zorgen voor gezelligheid en een saamhorigheidsgevoel, maar geven ook structuur en ontspanning. Een kaartje leggen, woordspelletjes of een potje sjoelen is dagelijks mogelijk. Er moet niks. Er kan van alles.

Volledig scherm © De Zorg van Toen De medewerkers van de Zorg van Toen doen er alles aan om meerdere keren per week bewust bezig te zijn met beweging. Denk daarbij aan gymnastiek met een hindernisbaan, overgooien met de bal, balansoefeningen of de armen strekken. Er wordt ook regelmatig een wandeling gemaakt en vanuit deze locatie wordt er samen met de bewoners naar het centrum van Oss gewandeld om te genieten van de Brabantse gastvrijheid en de zaterdagmarkt.

Samen eten

Bij een goed leven hoort ook lekker eten. De bewoners genieten gezamenlijk in de huiskamer van het ontbijt, de lunch en het diner. In de keuken, waar Joost en Maurice de scepter zwaaien, worden waar mogelijk eerlijke streekproducten uit Noord-Brabant gebruikt.

Tijdelijk verblijf

Soms is het zinvol en verstandig om tijdelijk in een zorghotel te verblijven. Dat kan bijvoorbeeld als je na een ziekenhuisopname nog niet zelfstandig thuis kunt wonen. Of als je de mensen die voor jou zorgen tijdelijk wilt ontlasten. Een tijdelijk verblijf in Residentie de Weverij is dan een uitkomst.

Historische locatie

Volledig scherm © De Zorg van Toen Residentie de Weverij, voorheen Hotel de Weverij, staat op een unieke locatie waar veel geschiedenis ligt. Vroeger was hier tapijtfabriek Bergoss gevestigd. De fabriek ontwikkelde zich tot een tapijtweverij, die later werd uitgebreid met een spinnerij, ververij en spoelerij.

Ontdek de woonstudio’s en stel al jouw vragen

Nieuwsgierig geworden? Op zaterdag 1 oktober opent Residentie de Weverij de deuren voor belangstellenden. Iedereen is van harte welkom om tussen 11.00 uur en 15.00 uur een kijkje te komen nemen. Het zorgteam ontvangt je graag met een kopje koffie of thee, geeft een rondleiding en beantwoordt al jouw vragen over wonen bij De Zorg van Toen.