BETOVERENDE KERSTSHOW VOOR JONG EN OUD

“Er zijn een aantal trends die we uitlichten in de kerstshow” vertelt Lian verder. Het chique blauwe thema springt meteen in het oog, waarbij blauwtinten worden gecombineerd met goud en een knipoog naar Delfts Blauw. Een andere opvallende trend in 2022 is zoet roze met stoer zwart. Uiteraard is er ook ruimte voor de klassiekers. Klassiek rood wordt gecombineerd met notenkrakers, treintjes, linten en strikken. Puur natuur met hout, groentinten en veel bosdieren blijft ook populair. Het laatste thema bestaat uit rood met wit waarbij snoep de hoofdrol speelt. Hier vind je cookies, échte candysticks, kaneelstokken en meer.