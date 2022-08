Bij deze kleinschalige kliniek zien ze de mens achter de operatie

‘We zijn een kleinschalige kliniek en daardoor kennen we onze cliënten goed’, vertelt Esther Bodde, plastisch chirurg en mede-eigenaar van Klaver Klinieken. ‘Mensen voelen zich bij ons gehoord en gezien. Ik vind het belangrijk om mijn cliënten op hun gemak te stellen, want een operatie is niet niks. Als mensen angstig zijn voor de operatie of narcose zullen ze altijd proberen dat gevoel weg te nemen.’ Esther en Fresow zijn hun kliniek gestart omdat ze niet massaal en onpersoonlijk willen werken. ‘Wij hebben plezier in wat we doen, bieden hoge kwaliteit en staan dicht bij onze cliënten. Dat dit gewaardeerd wordt blijkt wel uit de hoge beoordelingen op internet.’