Bij dit restaurant in Oss kun je voor nog geen vijftien euro uit eten

Eet- en drinkcafé De Nieuwe WereldEet- en drinkcafé De Nieuwe Wereld in Oss heeft een smaakvolle make-over gekregen. Het interieur is in een nieuw jasje gestoken en de menukaart staat vol heerlijke gerechten van over de hele wereld. Lekker voor jezelf, of om te delen. En dat voor een kleine prijs, want hier kun je al uit eten voor nog geen vijftien euro.

Gevarieerde keuze, ook voor de vegetariër

Comfort food is eten waar je blij van wordt. Rijke smaken, verse ingrediënten, leuke gerechten en dat voor een scherpe prijs. Dat vind je bij De Nieuwe Wereld in Oss. “Ons restaurant is er echt voor iedereen”, zegt restauranteigenaar Gert Jordaans. “Of je nu van vlees houdt of vegan bent, houdt van een (speciaal)biertje of een cocktail, voluit wil gaan of juist niet te veel geld wil uitgeven: op onze menukaart staat voor ieder wat wils. Voor elke eter, maar ook voor elke portemonnee.”

Uitgebreide menukaart

Bij De Nieuwe Wereld kun je de hele dag aanschuiven voor een lunch, borrel of diner met familie, vrienden of collega’s. De wisselende menukaart is goed te combineren met de lekkerste (speciaal)bieren, cocktails en mocktails. “In ons restaurant brengen we de wereld samen met de lekkerste gerechten”, zegt Gert. “Van een sappige burger in Amerikaanse stijl tot Libanees flatbread en Indonesische rendang.” Ook staan er rijkelijk belegde pinsa romana’s op het menu. “Dit is een kruising tussen een pizza en een focaccia. Écht comfort food en leuk om samen te delen, geschikt voor elk moment van de dag.”

Time to party

Elke vrijdag en zaterdag is het cocktailavond bij De Nieuwe Wereld en kun je genieten van de lekkerste cocktails en mocktails voor maar 7,50 euro. Ga je naar de film of het theater? In samenwerking met Kinepolis Oss en Theater De Lievekamp kun je kiezen voor een speciaal arrangement. “Vanaf ons restaurant is het maar een kwartiertje lopen naar de bios en het theater. Dan is het leuk om vooraf bij ons een hapje te komen eten.”

“Natuurlijk zorgen wij ervoor dat je op tijd bij je film of voorstelling bent”, aldus Gert. De Nieuwe Wereld is ook geschikt als feestlocatie en maakt graag jouw babyshower, verjaardag, bedrijfsfeest, vakantieborrel of walking dinner mogelijk. Kijk voor de mogelijkheden en het reserveren van een tafel op www.dnw-oss.nl.

