Carnaval barst los met dit traditionele Carnavalsconcert

Geniet van klassieke werken, waar ook in veel bekende carnavalsnummers uitvoerig uit is geput en deins mee met heerlijke (carnavals)medleys. Een kleine selectie uit het programma: Leichte Kavallerie, werken uit de Barbier van Sevilla, Carmen, een Italiaanse meezing-medley met onder andere O Sole Mio, Tarantella Napolitano en het Slavenkoor. De swingende Rhapsody in Blue van Gerschwin, werken uit My fair lady en Fiddler on the Roof en It don’t mean a thing van Duke Ellington. En natuurlijk mag Nie Knieze, Nie Zeure niet ontbreken.