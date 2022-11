Carwash met unieke interieurcarrousel geopend in Den Bosch

ANAC CarwashDen Bosch is een carwashattractie rijker. Afgelopen zaterdag is de eerste interieurcarrousel in Noord-Brabant geopend. Binnen twaalf minuten draait deze hypermoderne schijf met jouw auto erop helemaal rond en is het interieur van je auto weer heerlijk fris.

Brabantse primeur

De innovatieve interieurcarrousel is onderdeel van de volledig vernieuwde ANAC Carwash die afgelopen zaterdag officieel geopend werd aan de Ploegweg in Den Bosch. Na een wereldprimeur bij de vestiging in Arnhem, is dit de tweede interieurcarrousel ter wereld.

In tegenstelling tot een lineaire interieurbaan waarop auto’s achter elkaar staan, gaat het hier om een ronddraaiend plateau. De door ANAC gepatenteerde carrousel is geheel naar eigen ontwerp gebouwd. Op het draaiplateau, dat een doorsnede heeft van twintig meter, is plaats om acht auto’s tegelijkertijd schoon te maken.

Meedraaiende bar

Het werkt als volgt: je rijdt je auto op een ronddraaiende schijf, vervolgens nemen de carwashmedewerkers het interieur van jouw auto onder handen. Terwijl jij aan de meedraaiende bar toekijkt met en kopje koffie of thee, reinigen zij in één rondje de binnenkant van je auto. Ze zuigen de auto uit en maken de ramen, kofferbak, dorpels, matten en het dashboard schoon. Binnen twaalf minuten is alles weer spic en span.

Tim van Ruitenbeek, marketing professional bij ANAC: “Vergeleken met een standaard interieurbaan is de carrousel een stuk compacter, overzichtelijker en efficiënter. Je auto laten reinigen op de interieurcarrousel is een leuke en prettige beleving voor onze klanten. Je stapt uit de auto en loopt zo door naar de bar in het midden van het plateau, waar je kan ontspannen met een drankje terwijl wij het werk voor je doen.”

Voordelig tanken

De oude ANAC carwash Den Bosch is grondig op de schop gegaan en er is een nieuwe state-of-the-art carwash voor in de plaats gekomen die zeker drie à vier keer zo groot is. Naast de interieurcarrousel, vind je op de vernieuwde locatie een modern overdekt stofzuigplein, een nieuwe wasstraat en wasboxen. Binnenkort komt daar ook nog een bedrijfsbusbaan bij.

Daarnaast staat er bij de carwash een nieuw self-service tankstation, waar je tankt tegen zeer scherpe prijzen. Nadat het interieur van je auto opgefrist is en je auto weer blinkend de wasstraat uitkomt, kan je hier dus meteen voordelig je tank volgooien.

Leuke openingsacties

